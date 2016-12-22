Число погибших из-за ливней в Японии достигло 130 человек
Общество, 08:28
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Число погибших из-за ливней в Японии достигло 130 человек
Официально зарегистрировано 130 жертв наводнений на западе Японии, заявили в полиции страны. Об этом сообщает Kyodo.
Еще двое пострадавших, госпитализированных в префектуре Хиросима, находились в состоянии клинической смерти, однако пока официальных подтверждений их гибели нет. Судьба еще 59 человек остается неизвестной.
В понедельник сообщалось, что число жертв наводнения в Японии достигло 120 человек.
Вызванные тайфуном ливни, приведшие к наводнениям, обрушились на Японию 7 июля. Из-за стихийного бедствия была повреждена инфраструктура, парализовано железнодорожное движение, остановлено производство на нескольких автозаводах. Предписание об эвакуации получили почти 6 млн человек.