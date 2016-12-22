ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКЦифровая Россия
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 62,92 62,02 EUR Нал. 73,88 72,85 USD Бирж. 62,49 +0,01 EUR Бирж. 73,35 -0,10 USD ЦБ. 62,83 -0,29 EUR ЦБ. 73,94 +0,03 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 6602,00 -119,30 IMOEX 2367,91 -0,22% RTSI 1193,76 +0,05% Brent 78,85 +1,15% DJIA 24776,59 +1,31% Nasdaq 7756,20 +0,88%
В Китае объявили красный уровень опасности из-за тайфуна «Мария»
Лента новостей
Что делает Россия, чтобы не проспать цифровую революцию 11:20, Партнерский материал Прогнозы дня: торговые войны отошли на второй план, рынки будут расти 11:05, Quote «Барселона» приобрела полузащитника за €40 млн 11:03, Спорт В Китае объявили красный уровень опасности из-за тайфуна «Мария» 11:02, Общество «Аэроэкспресс» изменит график движения поездов в Шереметьево в июле 11:00, Общество Йохан Вандерплаетсе — РБК: «Производство в России — это успешная история» 10:42, РБК и Schneider Electric Хакеры украли $23 млн с биржи Bancor 10:38, Крипто McKinsey и Winter Capital проведут конкурс стартапов с призом $200 тыс. 10:36, Пресс-релизы Джонни Деппа обвинили в избиении члена съемочной группы 10:35, Общество Сотрудников Читинской ТЭС эвакуировали из-за паводка 10:28, Общество СМИ узнали о планах ЦБ ограничить продажу полисов ОСАГО через агентов 10:25, Финансы Простой способ экономии на транспортных раходах для компаний 10:19, Партнерский материал Холманских стал председателем совета директоров Уралвагонзавода 10:16, Политика Тайские спасатели отказались использовать субмарину Илона Маска 10:16, Общество Йога на колесах: тест-драйв Discovery Sport 10:09, Авто Глава Серпуховского района заявил об угрозе отравления в СИЗО 10:01, Общество Во Франции впервые зафиксировали заражение человека вирусом Усуту 09:56, Общество СК сообщил об угрозах потерпевшим в «Зимней вишне» со стороны пожарных 09:46, Общество Гастрономическая карта стритфуда России: где найти фудтраки 09:40, РБК и ГАЗ Побывавший в Москве сенатор Кеннеди сравнил российские власти с мафией 09:22, Политика Трамп выдвинул консерватора в судьи Верховного суда США 09:12, Политика Подмосковные власти перед выборами передали КПРФ здание в Москве 09:00, Политика Как клубы зарабатывают на безумные гонорары футболистов 08:56, РБК и Sony Bravia Как справляли новоселье в СССР: 10 фотографий из прошлого 08:52, Недвижимость  Началась финальная фаза операции по спасению детей из пещеры в Таиланде 08:52, Общество Число погибших из-за ливней в Японии достигло 130 человек 08:28, Общество Индустрия 4.0: как России не пропустить технологическую революцию 08:14, Партнерский материал Врачи обнаружили признаки инфекции у спасенных из пещеры в Таиланде детей 08:11, Общество
В Китае объявили красный уровень опасности из-за тайфуна «Мария»
Общество, 11:02
0
В Китае объявили красный уровень опасности из-за тайфуна «Мария»

В Китае объявлен красный уровень опасности из-за приближающегося тайфуна «Мария». Об этом говорится в сообщении национального метеорологического управления.

Тайфун движется на северо-запад со скоростью 30 км/ч. Предполагается, что он затронет северную часть Тайваня, а утром 11 июля достигнет восточного побережья материкового Китая от Фуцина (провинция Фуцзян) до Шанхая (провинция Чжэцзян)

Как сообщает Reuters, на Тайване в ожидании приближающегося тайфуна уже частично приостановлена работа общественного транспорта. На данный момент ураган находится в 490 км к востоку от Иланя — города на севере острова. Taipei Times передает, что власти предупредили суда, находящиеся к северу и востоку от острова, о неблагоприятных условиях. Авиакомпании Mandarin Airlines и China Airlines отложили или отменили некоторые рейсы.

Тайфун и наводнение в Японии. Фоторепортаж Еще 3 фото
Фотогалерея

Как сообщает NHK, тайфун может затронуть также и японский остров Окинава. Центральная Япония уже пострадала от тайфуна и вызванных им ливней. Жертвами стихии стали не менее 130 человек. Почти 6 млн человек в 15 префектурах получили предписание эвакуироваться, а 30 тыс. человек уже находятся в пунктах временного содержания. Приостановлена часть железнодорожного сообщения, а также операции на некоторых автозаводах страны.

Теги: Китай , тайфун , предупреждение
Главное
Глава Серпуховского района заявил об угрозе отравления в СИЗО Общество
Материалы по теме
Путин выразил соболезнования премьеру Японии в связи с наводнениями Общество
Число погибших из-за ливней в Японии достигло 130 человек Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter