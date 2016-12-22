Голодец назвала «исчерпанным» инцидент с футболистами из Хорватии

Москва считает исчерпанным инцидент с хорватской футбольной командой, которая извинилась за некоторые выходки своих футболистов во время чемпионата мира по футболу. Об этом заявила вице-премьер Ольга Голодец, отвечая на соответствующий вопрос «Интерфакса».

«На сегодняшний день, да», — сказала Голодец.

«Мы говорили об этом. Команда принесла извинения», — ответила вице-премьер на вопрос, будет ли российская сторона обращаться в ФИФА после действий футболистов из Хорватии.

После того, как сборная Хорватии одержала победу над сборной России в четвертьфинале ЧМ-2018, появилось видео с участием защитника хорватской сборной по футболу Домагоя Виды и члена хорватской делегации Огнена Вукоевича. В нем Вида кричит «Слава Украине!», а Вукоевич заявил, что «это была победа за «Динамо» и за Украину». Оба футболиста когда-то играли в киевском «Динамо».

Дисциплинарный комитет ФИФА оштрафовал Вукоевича на 15 тыс. швейцарских франков за нарушение статьи 57 Дисциплинарного устава ФИФА (неспортивное поведение). Хорватский футбольный союз принес извинения перед делегацией из Россиии за видео.

Вида извинился за это видео, а Вукоевич отметил, что их с Видой не интересует политика.

Также появилось еще одно видео, на котором Вида сидел рядом с бывшим игроком национальной сборной Ивицей Оличем (сейчас входит в тренерский штаб команды) и пил пиво. Обсуждая с кем-то футбол, Вида заявляет «слава Украине», выкрикивает фразу «Белград, гори!», а дальше поет песню на сербском языке, пишет издание Blic. Однако, по данным издания, футболист мог общаться по интернет-связи с сотрудниками киевского ресторана «Белград», в котором работают представители югославской диаспоры в столице Украины. В конце он передает привет своему знакомому Йовану. ФИФА отказалась наказывать футболиста, поскольку ранее уже штрафовала его.