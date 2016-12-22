ФИФА вынесла предупреждение Англии из-за политических кричалок на ЧМ

Футбольная ассоциация Англии получила два предупреждения и штраф из-за политических кричалок болельщиков и демонстрацию игроками экипировки неавторизованных брендов, говорится в распространенном ФИФА заявлении.

«Дисциплинарный комитет FIFA предупредил Футбольную ассоциацию Англии в связи с поведением группы английских болельщиков, которые скандировали политические кричалки во время полуфинального матча», — рассказали в организации. Там отметили, что в инциденте участвовала «маленькая группа» болельщиков.В организации не уточнили, что именно выкрикивали болельщики.

Кроме того, ФИФА вынесла еще одно предупреждение и наложила на Футбольную ассоциацию Англии штраф в размере 70 тыс. швейцарских франков (4,33 млн руб.) за нарушение маркетинговых правил.

«В частности, два члена английской сборной демонстрировали игровую экипировку неавторизированных коммерческих брендов во время упомянутого выше матча», — заявили в ФИФА.

В организации подчеркнули, что уже наказывали британцев за аналогичные нарушения и просили английскую ассоциацию прекратить такие действие.

Так, 10 июля, игроки сборной Англии вышли на поле в форме, на которой была несанкционированная ФИФА реклама. Тогда английскую футбольную ассоциацию также оштрафовали на 70 тыс. швейцарских франков. При этом в ФИФА не уточнили, какие именно бренды были запрещены организацией.