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Русское поле: как ФИФА получила рекордную прибыль благодаря ЧМ в России
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Русское поле: как ФИФА получила рекордную прибыль благодаря ЧМ в России
Бизнес, 09:59
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Русское поле: как ФИФА получила рекордную прибыль благодаря ЧМ в России
Благодаря ЧМ-2018 ФИФА получила рекордную выручку в размере $6,1 млрд. При этом основные расходы на проведение ЧМ — более $14 млрд — взял на себя российский оргкомитет. Как устроена экономика мировых первенств, разбирался РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

На чем зарабатывает ФИФА

На прошедшем в Москве 13 мая перед стартом ЧМ-2018 очередном конгрессе ФИФА организация представила доклад о своих доходах и расходах за текущий бюджетный период и утвердила плановые показатели на следующую четырехлетку. По словам главы финансовой службы ФИФА Томаса Пейера, в 2015–2018 годах ФИФА заработала рекордные для себя $6,1 млрд — на 8% больше плановой суммы, зафиксированной в текущем бюджете, и на 6,7% больше, чем за период 2011–2014 годов.

За предыдущий четырехлетний цикл, который закончился чемпионатом мира-2014 в Бразилии, выручка ФИФА составила $5,718 млрд, следует из отчетности федерации. При этом доходы непосредственно от ЧМ-2014 составили $4,8 млрд, или 84% от всей суммы доходов за четыре года. Из финансовых документов ФИФА за 2016 и 2017 годы следовало, что в 2015–2018 годах организация ожидала снижения своих доходов относительно предыдущего периода до $5,656 млрд, но помогли новые инвесторы, которые и позволили достичь рекордной выручки. Доходы ФИФА растут не первый год — в 2007–2010 годах они, к примеру, составляли $4,189 млрд (из них $3,6 млрд — от проведения ЧМ-2010 в ЮАР). ​

Основной объем выручки (82%) ФИФА зарабатывает благодаря продаже медийных прав на трансляцию игр своих турниров (53% доходов бюджета) и на продаже маркетинговых прав спонсорам и партнерам (29%). Остальные деньги приносят продажа лицензионных прав (7%), билетов и «пакетов гостеприимства» (сверхдорогих билетов на матчи в VIP и VVIP-ложи) (8%) и прочие доходы (3%).

Что такое ФИФА

Основанная в 1904 году ФИФА (Fédération Internationale de Football Association, FIFA) сегодня представляет собой одну из крупнейших коммерческих структур в мировом спорте с миллиардными оборотами. Основной функцией организации, членами которой являются 211 национальных футбольных ассоциаций (больше, чем членов ООН), является проведение международных футбольных соревнований, включая пляжный, женский, юношеский и киберфутбол. Всего ФИФА выступает организатором 16 международных турниров, крупнейшим из которых является чемпионат мира по футболу среди мужских команд. Так как именно ЧМ генерирует основную прибыль ФИФА, организация живет в четырехлетнем цикле бюджетного планирования от чемпионата к чемпионату.

По данным The New York Times, ссылающейся на внутренние документы ФИФА, в нынешнем бюджетном цикле организация смогла получить на $450 млн больше, чем было запланировано в бюджете, благодаря нескольким крупным контрактам, заключенным с новыми партнерами незадолго до ЧМ-2018. Основной вклад в дополнительный доход ФИФА внесли китайские компании. В 2016 году глобальным партнером ФИФА стала Wanda Group (специализируется в девелопменте, ретейле, логистике и т.д.), подписавшая контракт до 2030 года.

Спонсорами ФИФА в статусе «партнер чемпионата мира по футболу» стали также компании Hisense (производитель электроники), Mengniu (производитель молочных продуктов) и Vivo (производитель смартфонов). Договоры с ними были заключены в 2017 году и действуют до окончания ЧМ-2018. NYT оценивает их вклад в выручку ФИФА в $200 млн.

При этом с момента выбора России в качестве страны — хозяйки ЧМ-2018 в 2011 году спонсорский контракт с ФИФА не подписала ни одна новая компания, представляющая Западную Европу или Северную Америку. Нынешние западные спонсоры: Coca-Cola, Adidas, Bud, Visa, McDonalds — имели долгосрочные действующие контракты c ФИФА. В 2015 году эти компании пригрозили разрывом контрактов с ФИФА, потребовав отставки главы ассоциации Йозефа Блаттера, оказавшегося в центре коррупционного скандала. В том же году Блаттер был отправлен в отставку и отстранен от любой футбольной деятельности на восемь лет.

Другой крупной статьей бюджета, увеличившей доходы ФИФА за последние четыре года, стала продажа лицензионных прав. Доходы от продажи лицензии ФИФА выросли с $50 млн за предыдущий период до $160 млн благодаря подписанию контракта с EA Sports — разработчиком популярных киберспортивных игр. В рамках контракта EA Sports выступила организатором ФИФА eWorld Cup 2018 — глобального чемпионата мира по киберфутболу, финал которого пройдет в августе 2018 года.

Сколько тратит ФИФА

Около трети из заработанных за четыре года денег ФИФА традиционно тратит непосредственно на проведение чемпионата мира. Траты организации на ЧМ-2018 составляют $1,948 млрд. Существенная часть этой суммы, $627 млн (32%), будет выплачена российскому оргкомитету в качестве частичной компенсации понесенных затрат. Вторая крупная статья расходов — $400 млн — призовые командам-участницам, которые будут распределены в зависимости от достигнутых результатов. Так, чемпион мира получит от ФИФА $38 млн. Сборная России, дошедшая до четвертьфинала, получит $16 млн призовых. Остальные траты ФИФА включают в себя оплату телевизионного производства, выплаты судьям, разработки ИТ-решений, оплату страховки чемпионата и т.д.

Вклад ФИФА в организацию остальных 15 соревнований, которые проходят под эгидой ФИФА в четырехлетний срок (детские, женские, киберспортивные и др.), составляет лишь $600 млн за бюджетный цикл.

Среди трат ФИФА, не имеющих прямого отношения к организации соревнований, — инвестиции в образовательные программы и развитие футбола по всему миру. По этой статье проходят ежегодные целевые выплаты национальным федерациям футбола, обучающие семинары для тренеров и рефери, строительство Музея мирового футбола и т.д. В 2015–2018 годах на эти цели ФИФА потратила $1,65 млрд. Почти $1 млрд ($891 млн) идет на оплату офиса, зарплаты, поездок по всему миру для футбольных чиновников и т.д.

Всего за период 2015–2018 годов ФИФА потратила в общей сложности $5,556 млрд, что позволило ей зафиксировать прибыль за четырехлетний период $544 млн — рекордную в истории организации.

Сколько потратила Россия на организацию ЧМ-2018

Россия потратила на организацию чемпионата мира по футболу намного больше ФИФА. Итоговая сумма на подготовку к ЧМ, обозначенная в принятой правительством федеральной госпрограмме по подготовке к проведению ЧМ-2018 в России, составила 679 млрд руб., то есть почти $11 млрд по нынешнему курсу. При этом дополнительные 850 млн руб. были выделены уже после старта мирового первенства. По данным источника РБК в оргкомитете ЧМ, эти деньги были выделены в последний момент из-за дополнительных пожеланий ФИФА к инфраструктуре новых стадионов, в том числе к оборудованию VIP-лож.

Основные расходы — 551,93 млрд руб. (81,4%) — были связаны со строительством стадионов и тренировочных полей к ЧМ. Семь из 12 стадионов, принимавших игры ЧМ-2018,​ были построены с нуля на средства федерального бюджета. Также были построены 92 тренировочных поля. Суммарно их строительство обошлось бюджету в 150 млрд руб.

На строительство транспортной инфраструктуры в программе было заложено 352,5 млрд руб., из которых 170,3 млрд — средства федерального бюджета. В этой части больше всего было потрачено на строительство и реконструкцию аэропортовых комплексов. Так, в Ростове был построен новый аэропорт Платов. Стоимость строительства составила 37 млрд руб., из которых 19 млрд инвестировала компания «Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга. В других городах ЧМ появились новые терминалы действующих аэропортов и обновлены взлетно-посадочные полосы.

Часть расходов на подготовку к чемпионату мира взяли на себя регионы. В основном их траты были связаны с ремонтом фасадов, дорог, пешеходных зон, систем канализации, закупкой новых автобусов, машин скорой помощи и т.д. Кроме того, средства были направлены на «повышение туристической привлекательности региона». Наиболее масштабные региональные программы к ЧМ-2018 были реализованы в Москве и Санкт-Петербурге, где к ЧМ-2018 были построены развязки, мосты и новые станции метро.

По подсчетам РБК, совокупный вклад регионов сверх прописанного в федеральной программе составил 205 млрд руб. Общие расходы России на проведение ЧМ-2018 в России составили 884 млрд руб. ($14,2 млрд).

Чемпионаты только для больших

Общая политика ФИФА — расширять географию чемпионатов мира, и с учетом предстоящего увеличения числа участников финальной стадии до 48 команд (с 32) проведение турнира становится «под силу только очень серьезным в экономическом плане странам, либо это будет коллаборация нескольких стран, таких как США, Мексика, Канада» (выбраны хозяйками ЧМ-2026), напоминает профессор РЭУ им. Плеханова, бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза Анатолий Воробьев. После Катара, который намерен потратить $200 млрд на подготовку следующего чемпионата мира в 2022 году, потянуть организацию чемпионата мира смогут только такие страны, как Китай, считает Воробьев.

Вопрос о том, выгодно ли вообще проводить чемпионат мира, очень сложен: в расчет нужно принимать не только произведенные денежные затраты, но и нематериальные выгоды — гудвилл, в том числе имиджевые дивиденды, но строго измерить их практически невозможно, рассуждает Воробьев. Основным бенефициаром будет туристическая отрасль: «После того как болельщики увидели Москву и другие города такими привлекательными, будет работать сарафанное радио, многие южноамериканцы и европейцы захотят приехать и посмотреть на Россию». «Что же касается спортивной составляющей, конечно, есть риски, что стадионы в ряде городов станут невостребованными, как в Южной Корее или ЮАР, особенно там, где нет команд премьер-лиги (Саранск, Волгоград, Нижний Новгород). Известны уже затраты на содержание этих стадионов, и пока не видно, за счет чего они будут окупаться», — добавляет Воробьев.

В 2019 году прогнозные расходы на содержание семи региональных арен составят от 276 млн до 338 млн руб., или 2,2 млрд руб. в совокупности, следует из проекта концепции наследия чемпионата мира по футболу, опубликованного Минспортом в апреле 2018 года.

Профессор Чикагского университета экономист Константин Сонин считает, что главная выгода от чемпионата мира в России — это рост вовлеченности болельщиков и перспектива долгосрочного увеличения интереса к футболу со стороны широкой аудитории; $10–15 млрд, потраченные на чемпионат, — это «маленькая величина для экономики в целом», а «огромная вовлеченность болельщиков, непропорциональная расходам, в каком-то смысле даже более важная вещь для развития футбола, чем строительство стадионов и инфраструктуры», говорит Сонин. Большая роль чемпионата в том, что он задает стандарты организации спортивных мероприятий, и чемпионат в России продемонстрировал, что «можно организовать все таким образом, чтобы люди приходили [на стадионы] не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в Саранске, Саратове и других городах», чтобы футбол начал посещать средний класс и семьи с детьми и т.д., сказал экономист.

А это в свою очередь дает надежду на увеличение доходов футбольных клубов от телеправ и посещения стадионов, резюмировал эксперт.

Авторы: Денис Пузырев, Иван Ткачёв, Софья Савина.
При участии: Дамир Янаев.
Теги: ЧМ-2018 , спонсоры , ФИФА
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