МИД обвинил США в попытке испортить атмосферу встречи Путина и Трампа

В российском ведомстве назвали вбросом заявления американского Минюста о 12 разведчиках-хакерах. «Остается вопрос: как долго там будут продолжать ломать эту постыдную комедию, позорящую США», — заявили в МИД

Здание Минюста США (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

В Вашингтоне «изо всех сил» пытаются вернуть к жизни «утку» о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США, заявил российский МИД. Так в ведомстве прокомментировали обвинения, выдвинутые Минюстом США: там заявили, что 12 человек, которые являются сотрудниками Главного управления Генштаба ВС РФ, взломали компьютерные сети Демократической партии и ее кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.

«Из нагромождения конспиративных схем, которыми стараются поразить американского обывателя, совершенно не вытекает их принадлежность к данному ведомству и причастность к кибервзломам», — заявили в российском МИД, отметив, что утверждение о хакерских действиях ничем не подкрепляется.

В министерстве сочли обвинения вбросом, цель которого — «испортить атмосферу» перед российско-американским саммитом. Он состоится 16 июля в Хельсинки и и станет первой полноформатной встречей президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

МИД считает, что «влиятельные политические силы США», которые выступают против нормализации отношений двух стран, пытаются «выжать максимум из очередной «пустышки».

«Остается вопрос: как долго там [в Вашингтоне] будут продолжать ломать эту постыдную комедию, позорящую США», — заключили в ведомстве.

Ранее в пятницу первый заместитель министра юстиции США Род Розенстайн, объявляя о новых подозрениях в адрес России, сообщил, что в обвинительном заключении говорится о заговоре с целью совершения преступления против США, краже личных данных при отягчающих обстоятельствах и заговоре с целью отмывания денег. При этом Розенстайн подчеркнул, что нет свидетельств, что эти хакерские действия повлияли на итоги выборов в США.