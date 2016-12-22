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Макрон встретится с Путиным на финальном матче футбольного чемпионата
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Макрон встретится с Путиным на финальном матче футбольного чемпионата
ЧМ-2018, 11 июл, 14:05
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Макрон встретится с Путиным на финальном матче футбольного чемпионата
Эмманюэль Макрон посетит финальный матч чемпионата мира в Москве. В Кремле заявили, что в ходе поездки французского президента запланированы его контакты с Владимиром Путиным
Эмманюэль Макрон (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен посетить финальный матч чемпионата мира по футболу, который состоится в воскресенье, 15 июля, сообщает телеканал Europe 1 со ссылкой на источники в окружении президента. Эту же игру посетит президент России Владимир Путин.

Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в Кремле уже запланировали контакты между Макроном и Путиным. «Контакты будут обязательно», — цитирует «РИА Новости» Пескова.​ Ранее он заявлял, что график президента предусматривает только посещение матча открытия и финальной игры чемпионата мира по футболу.

Президента Франции в поездке будет сопровождать его жена Бриджит. Этот визит в Россию будет уже вторым за время чемпионата мира. Во вторник, 10 июля, Макрон посетил полуфинальный матч Франция — Бельгия в Санкт-Петербурге, в котором команда его страны победила и вышла в финал чемпионата.

В мае в ходе Петербургского международного экономического форума Макрон пообещал, что приедет на чемпионат мира по футболу, если сборная Франции выйдет в финал​. Однако он приехал раньше, вдохновившись игрой сборной в четвертьфинале: 6 июля французы победили команду Уругвая со счетом 2:0. Сразу после полуфинального матча, в котором французы одолели бельгийцев со счетом 1:0, Путин поговорил с Макроном по телефону, но очно в тот день президенты не встречались.

«Путин тепло поздравил Макрона и всех французских болельщиков с победой их команды в этой игре и выходом в финал чемпионата мира», — сообщила пресс-служба Кремля.

Перед началом чемпионата мира по футболу в России ряд стран заявили о том, что намерены бойкотировать его, не прислав официальные делегации. К бойкоту чемпионата весной 2018 года призвали британские власти после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Официальный Лондон и несколько западных стран обвинили в произошедшем Москву. К бойкоту присоединились Дания и Исландия.

Кто приехал на VIP-трибуну на матче Франция — Бельгия на ЧМ. Фоторепортаж Еще 3 фото
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Газета Guardian 4 июля сообщила о том, что после выхода сборной Англии в четвертьфинал мирового первенства премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй получила приглашение поехать на мировое первенство. Однако в российском посольстве в Лондоне эту информацию опровергли. В британской дипмиссии в Москве сообщили, что позиция страны по вопросу присутствия министров на матчах осталась неизменной.

Сборная Англии в четвертьфинале обыграла команду Швеции, полуфинальный матч она проведет в «Лужниках» вечером 11 июля против команды Хорватии.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Эмманюэль Макрон , ЧМ по футболу - 2018 , визит
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