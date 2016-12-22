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Отставной генерал-лейтенант украинской армии заявил о проблемах с ПВО
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Отставной генерал-лейтенант украинской армии заявил о проблемах с ПВО
Политика, 10:49
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Отставной генерал-лейтенант украинской армии заявил о проблемах с ПВО

Генерал-лейтенант запаса Вооруженных сил Украины Дмитрий Уманец рассказал в колонке «Обозревателя», что у Украины большие проблемы в войсках противовоздушной обороны, так как в стране не производятся зенитно-ракетные комплексы.

«Что касается защиты неба Украины, то есть войск противовоздушной обороны, то здесь очень много сложностей, прежде всего связанных с тем, что в Украине не производился ни один зенитно-ракетный комплекс», — написал Уманец.

Он добавил, что решение поставить ЗРК на вооружение принимается очень медленно и в то же время существуют проблемы с порохом. Уманец рассказал, что раньше ЗРК и ракеты к ним изготовлялись в России, однако на Украине уже начались «некоторые подвижки».

​При этом в войсках противовоздушной обороны в основном используется старый парк ракет, который остался на складах, а модернизировали только ЗРК С-300.

«Вы знаете, что некоторые ракеты уже взлетали в воздух, и не один раз, благодаря «превосходной степени» руководства государства и руководства Вооруженных сил», — заметил генерал-лейтенант в запасе.

В мае в Харьковской области в городе Балаклее произошел пожар на складе боеприпасов, в результате чего снаряды начали взрываться. При этом тот же склад горел в марте 2017 года.

В конце июня глава Центра исследований армии, конверсии и разоружения Украины Валентин Бадрак заявил, что в следующем году в стране может появиться мощнейшая противокорабельная крылатая ракета. По его словам, ракета может поражать суда на расстоянии 280–300 км.

При этом министр обороны Украины Степан Полторак предлагал закупить пять дивизионов комплексов ПВО Patriot на сумму $4 млрд.

Теги: Украина , ПВО
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