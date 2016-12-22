На Украине заявили о скором появлении мощнейшей крылатой ракеты

Уже в следующем году на Украине может появиться мощнейшая противокорабельная крылатая ракета. Об этом в интервью изданию «Апостроф» заявил глава Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

Заявление последовало в контексте обсуждения российско-украинских отношений в морском сегменте. «Что касается моря, то ситуация очень сложная, потому что с момента запуска Керченского моста мы имеем дело с активизацией, агрессивной позицией в морском сегменте отношений», — сказал Бадрак.

По его мнению, российская сторона «тестирует, что у нас на море вообще возможно, как мы там себя можем вести и как мы в будущем сможем смоделировать нашу реакцию». «Особенно в контексте появления информации по противокорабельной крылатой ракете, которая в Украине создается, и которая может уже в следующем году появиться», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что «это мощнейшее мобильное наземное средство». По его словам, ракета может использоваться для береговой охраны. «Она может на расстоянии 280-300 км поражать любые корабли. Безусловно, это все очень беспокоит российскую сторону», — уверен Бадрак.

В начале июня глава «Укроборонпрома» Павел Букин рассказывал, что военно-проводятся испытания крылатой ракеты, траектория полета которой не является баллистической. Он подчеркнул, что такую ракету системам ПВО сложно зафиксировать. Тогда же Букин говорил, что Украина собирается «задавить Россию» качеством оружия.

