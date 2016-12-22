В Израиле сообщили о 17 выпущенных из сектора Газа ракетах

Палестинские боевики выпустили 17 ракет по Израилю после того, как израильская армия нанесла ракетный удар по некоторым района сектора Газа, в том числе по туннелю террористов. Об этом заявили в военные Израиля, пишет The Times Of Israel.



Как отмечается в сообщении, пять из выпущенных ракет были перехвачены израильской системой ПРО «Железный купол». О пострадавших не сообщается.



В армии обороны Израиля рассказали, что их целью был туннель террористов на юге сектора Газа, а также несколько объектов на территории региона, в том числе тренировочная база движения ХАМАС. По данным израильских военных, в результате удара по сектору Газа никто не пострадал.



Инцидент произошел после того, как в пятницу, 13 июля, израильский офицер был ранен при взрыве гранаты, которые была брошена в ходе столкновений на границе Израиля и сектора Газы. В ответ военный открыл огонь по атакующим и ранил нескольких.



В конце июня, истребители израильских ВВС нанесли удары по трем целям ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы со стороны палестинских боевиков. Тогда армия обороны Израиля сообщила, что в ходе налета ее истребители уничтожили два наблюдательных пункта ХАМАС и автомобиль его члена.