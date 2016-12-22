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Израиль уничтожил три цели ХАМАС в Газе в ответ на ракетные обстрелы
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Израиль уничтожил три цели ХАМАС в Газе в ответ на ракетные обстрелы
Политика, 11:19
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Израиль уничтожил три цели ХАМАС в Газе в ответ на ракетные обстрелы

Истребители Военно-воздушных сил Израиля нанесли удар по трем целям движения ХАМАС в северной части сектора Газа в ответ на ракетные обстрелы со стороны палестинцев. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля в Twitter.

Израильские военные заявили, что они уничтожили два наблюдательных пункта ХАМАС, а также автомобиль, принадлежавший члену этой группировки. Именно он, по данным армии Израиля, несет ответственность за запуски ракет из сектора Газа по израильской территории, а также причастен к пуску воздушных змеев и шаров, к которым была прикреплена взрывчатка.

Израиль заявил о ракетной атаке с территории сектора Газа
Политика

Ранее сообщалось, что израильская система ПВО «Железный купол» зафиксировала девять ракет, выпущенных с территории сектора Газа, одну из которых удалось перехватить. При этом информации о том, где упали остальные ракеты, израильские военные не привели.

Теги: ВВС Израиля , сектор Газа , авиаудар , ХАМАС
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