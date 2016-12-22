Лавров назвал идеальный итог предстоящей встречи Трампа и Путина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, каким он видит успешный итог встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. Об этом он заявил в ходе интервью RT.



«В идеале нам хотелось бы договориться о возобновлении каналов по всем сложным вопросам, где наши позиции расходятся, чтобы мы могли работать над сближением подходов к решению этих проблем», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства. Лавров отметил, что Москва и Вашингтон должны вести переговоры по теме, где обе страны могут сотрудничать в интересах друг-друга, а также международного сообщества. В пример он привел вопросы стратегической стабильности.

«Успехом будет, если мы начнем нормально общаться», — заметил Лавров. Глава МИД России отметил, что на данный момент «почти все каналы коммуникации, номера за последние семь, восемь, десять лет, были заморожены». Он отметил, что они были использованы для общения между США и Россией по важным вопросам, по таким как борьба с терроризмом и наркоторговлей, энергетика, кибербезопасность, ситуация в Афганистане и других конфликтах.



Лавров отметил, что на данный момент «текут только отдельные встречи дипломатов и военных». Он добавил, что такие переговоры проводятся по вопросам сирийского конфликта. Кроме того, добавил глава МИД, функционирует канал коммуникации по Украине. Министр иностранных дел рассказал, что заметного прогресса между США и Россией по украинскому вопросу достигнуто не было, потому что в Вашингтоне хотят «в корне пересмотреть Минские соглашения», которые лежат в основе урегулирования конфликта на Украине. «Но мы продолжаем работать и, надеюсь, обязательно обсудим это в Хельсинки», — заметил главы российского МИД.

Трамп и Путин встретятся в понедельник, 16 июля, в президентском дворец в Хельсинки. Их переговоры пройдут один на один, а затем начнутся российско-американское переговоры в ходе рабочего завтра, в котором примут участие члены делегаций обоих стран.