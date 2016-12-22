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Британия пригласила экспертов ОЗХО для расследования инцидента в Эймсбери
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Британия пригласила экспертов ОЗХО для расследования инцидента в Эймсбери
Отравление Скрипалей, 00:22
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Британия пригласила экспертов ОЗХО для расследования инцидента в Эймсбери

Великобритания пригласила экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для подтверждения применения нервно-паралитического вещества в Эймсбери, где были отравлены мужчина и женщина. Об этом заявили в британском Министерстве иностранных дел, сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается в сообщении, представитель Великобритании в ОЗХО Питер Уилсон отправил соответствующее письмо генеральному директору этой организации Ахмету Узюмджю. В Лондоне попросили экспретов ОЗХО собрать образцы примененного в Эймсбери вещества, которые затем будут направлены в международные лаборатории на анализы.

Второе отравление «Новичком» в Великобритании. Фотогалерея Еще 3 фото
Фотогалерея


В конце июня в Эймсбери 45-летний Чарли Роули и его 44-летня подруга Дон Стерджес отравились неизвестным веществом. Оба пострадавших были госпитализированы. Женщина в последствии скончалась. Роули пришел в себя, и с ним поговорили сотрудники британских правоохранительных органов.

В Британии полагают, что Роули и Стерджес были отравлены веществом «Новичок», которым, по мнению Лондона, было применено в Солсбери против бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В полиции рассказали, что в доме Чарли Роули была найдена бутылка с «Новичком».

Российское посольство в Великобритании потребовало у Лондона предоставить данные о найденном веществе. Кроме того, в российской дипломатической миссии призвали Лондон раскрыть находящиеся в их распоряжении программы по созданию отравляющих веществ. В посольстве подчеркнули, что публикация этой информации соответствует интересам тех, кто хочет «установить истину в деле Солсбери».

Теги: ОЗХО , Британия , отравление
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