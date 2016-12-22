Посол обвинил власти Британии в нежелании обсуждать отравление в Эймсбери

Власти Великобритании отказываются сотрудничать с Россией в расследовании инцидентов с применением нервно-паралитических веществ, заявил посол России в Лондоне Александр Яковенко в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Мы по-прежнему не имеем никакого сотрудничества с британской стороны», —сказал он. Посол отметил, что с российскими дипломатами не связываются сотрудники Форин офиса, а полиция не отвечает на звонки дипмиссии.

Ранее полиция Великобритании рассказала, что в доме Чарли Роули, отравившегося в Эймсбери нервно-паралитическим веществом «Новичок», нашли бутылочку, в которой оно содержалось.

Посольство потребовало у британской стороны предоставить данные об обнаруженном веществе. «Хотелось бы получить от британской стороны сведения о том, какого рода вещество было найдено, а также насколько этот инцидент вписывается в общую ситуацию с таинственными отравлениями, которые происходят недалеко от секретной военной химической лаборатории Портон-Даун», — заявили в дипмиссии.

Об отравлении 45-летнего Чарли Роули и 44-летней Дон Стерджес стало известно в начале июня. Оба пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии, 8 июля женщина скончалась. Роули пришел в себя спустя два дня, 10 июля, с ним уже побеседовали следователи.