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Посол обвинил власти Британии в нежелании обсуждать отравление в Эймсбери
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Посол обвинил власти Британии в нежелании обсуждать отравление в Эймсбери
Политика, 22:38
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Посол обвинил власти Британии в нежелании обсуждать отравление в Эймсбери

Власти Великобритании отказываются сотрудничать с Россией в расследовании инцидентов с применением нервно-паралитических веществ, заявил посол России в Лондоне Александр Яковенко в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Мы по-прежнему не имеем никакого сотрудничества с британской стороны», —сказал он. Посол отметил, что с российскими дипломатами не связываются сотрудники Форин офиса, а полиция не отвечает на звонки дипмиссии.

Второе отравление «Новичком» в Великобритании. Фотогалерея Еще 3 фото
Фотогалерея

Ранее полиция Великобритании рассказала, что в доме Чарли Роули, отравившегося в Эймсбери нервно-паралитическим веществом «Новичок», нашли бутылочку, в которой оно содержалось.

Посольство потребовало у британской стороны предоставить данные об обнаруженном веществе. «Хотелось бы получить от британской стороны сведения о том, какого рода вещество было найдено, а также насколько этот инцидент вписывается в общую ситуацию с таинственными отравлениями, которые происходят недалеко от секретной военной химической лаборатории Портон-Даун», — заявили в дипмиссии.

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Об отравлении 45-летнего Чарли Роули и 44-летней Дон Стерджес стало известно в начале июня. Оба пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии, 8 июля женщина скончалась. Роули пришел в себя спустя два дня, 10 июля, с ним уже побеседовали следователи.

Теги: Александр Яковенко , Великобритания , отравление
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