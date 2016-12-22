Песков отказался говорить о «торге» в контексте встречи Путина и Трампа

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия надеется, что на предстоящем саммите президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа будут проявлены «хоть какие-то зачатки политической воли для выхода на нормализацию отношений».

В интервью RT Песков отметил, что российско-американские отношения находятся в плачевном состоянии, при этом инициатором их разрушения была не Москва. «Слово «торг» здесь абсолютно не уместно, здесь, скорее, речь пойдет о сопоставлении позиций, о разъяснении позиций друг другу, чтобы подтвердить или развеять опасения друг друга по ряду вопросов», — сказал он.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что важнейшим результатом саммита станет готовность «начать разбирать завалы в двусторонних отношениях».

Трамп заявлял, что не ждет многого от мероприятия, однако время покажет, насколько плодотворным оно будет.

Трамп и Путин встретятся в Хельсинки 16 июля.

