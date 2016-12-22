В Кремле назвали важнейший результат предстоящей встречи Трампа и Путина

Важнейшим результатом предстоящего саммита президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа станет готовность «начать разбирать завалы в двусторонних отношениях». Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков, сообщает корреспондент РБК.

​«Очень важно, если американцы к этому готовы, начать разбирать завалы [в двусторонних отношениях]», — сказал Ушаков, отметив, что, если после встречи возникнут ​сигналы об этом, «это уже будет важнейшим результатом этого саммита».

Посол США в России Джон Хантсман ранее заметил, что от встречи Вашингтон хочет понимания, готова ли Россия сделать шаги в сторону разрядки напряженности.

Сам Трамп признался, что не ждет многого от саммита, однако в будущем он может оказаться полезным. «Пройдет не так много времени, и мы увидим, к чему эта встреча приведет, но она может быть плодотворной, действительно плодотворной. Может быть, это и не так, но я уверен, что встречаться с людьми — это великолепно», — сказал он.

Трамп и Путин встретятся в президентском дворце в Хельсинки 16 июля. Главы государств пообщаются тет-а-тет, после чего запланированы российско-американские переговоры в формате рабочего завтрака с участием некоторых членов делегации. Позднее президенты дадут пресс-конференции.