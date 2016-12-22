Владимир Мединский получил премию за роман «Стена»

Министр культуры Владимир Мединский стал лауреатом международной премии имени Валентина Пикуля, сообщает пресс-служба Минкультуры.

Мединский получил премию за исторически роман «Стена». Как отметил председатель Союза писателей России Николай Иванов, ​решение было принято единогласно, поскольку министр — «писатель и человек, заботящийся о наследии Пикуля».

Премия Пикуля была создана в 2005 году для поощрения писателей, сохраняющих и развивающих традиции, заложенные Пикулем в исторической и героико-патриотической литературе.

В мае в Малом театре состоялась премьера спектакля под названием «Смута. 1609-1611 гг.» по роману Мединского «Стена». Роли в нем исполняют народные артисты России Валерий Афанасьев, Александр Ермаков и Владимир Носик, заслуженные артисты Алексей Фадеев и другие. Режиссером-постановщиком спектакля был Владимир Бейлис.

О планах поставить спектакль по «Стене» в ​январе РБК сообщили источники и артисты Малого театра. Тогда Мединский заявил, что отказался от гонорара, так как Малый театр подчиняется Минкультуры. Министр обещал направить положенные ему деньги на реконструкцию смоленской стены.

Также в 2016 году по роману Мединского был снят художественный фильм, который шел на канале «Россия 1».

Приключенческий роман Мединского «Стена» вышел в 2012 году. В нем описывается оборона Смоленской крепости с 1609 по 1611 год.