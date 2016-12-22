Гонорар Мединского за спектакль пойдет на реконструкцию стены в Смоленске

Гонорар за постановку в Малом театре пьесы по роману «Стена» министра культуры Владимира Мединского автор направит на реставрацию смоленской стены. Об этом РБК рассказали в пресс-службе Минкультуры.

В ведомстве отметили, что в реставрации активно принимает участие региональное отделение Российского военно-исторического общества (РВИО). Кроме того, в прошлом месяце Мединский перечислил свою зарплату на поддержку фильма «Страсти по Зое».

Ранее Мединский заявил, что решил отказаться от положенного ему авторского гонорара.

24 января стало известно, что Малый театр планирует поставь пьесу по роману министра культуры Мединского «Стена». Рабочее название спектакля — «Смоленская сага. Искупление», в основу легла история Смуты.

Позднее в Минкультуры объяснили, что решение о постановке было принято руководством театра самостоятельно, заверили РБК в ведомстве.

Роман «Стена» был опубликован в 2012 году. В начале 2016 года постановкой пьесы по роману Мединского заинтересовался МХАТ им. Горького. Работу над постановкой начал режиссер Валерий Белякович, однако из-за его смерти в декабре 2016 года спектакль так и не был поставлен. В 2016 году канал «Россия 1» показал фильм «Стена», снятый по мотивам романа режиссером Дмитрием Месхиевым.

«Страсти по Зое» — картина, рассказывающая о Зое Космодемьянской, съемки которой должны пройти в 2018 году. Как отмечается на сайте РВИО, сценарий фильма написан на основе исторических документов и свидетельств выживших участников событий. Режиссер картины — Егор Кончаловский.

Смоленская крепостная стена была построена в конце XVI века, автором проекта был архитектор Федор Конь. Большая часть крепости была уничтожена в ноябре 1812 года покидающими Смоленск войсками Наполеона. После этого стену несколько раз реставрировали. До настоящего времени сохранились 17 из 38 башен крепости.