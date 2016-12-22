Смута в Малом: как театр поставит спектакль по пьесе Мединского

Малый театр в новом сезоне планирует поставить спектакль по роману Владимира Мединского «Стена», рассказали источники РБК и подтвердили артисты театра. Рабочее название — «Смоленская сага. Искупление», в основу легла история Смуты

Владимир Мединский (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Пьеса о Смуте

Малый театр планирует постановку пьесы по роману министра культуры Владимира Мединского «Стена». Об этом рассказали собеседники РБК, близкие к руководству театра. Информацию подтвердил источник в труппе Малого театра, а также артисты Василий Зотов и Александр Клюквин.

​Пьеса, по словам одного из источников, посвящена Смутному времени и истории Лжедмитрия I. Премьера спектакля, по его словам, запланирована на май 2018 года. Другой собеседник РБК, близкий к руководству театра, говорит, что участие в спектакле стало одной из причин возвращения в «Малый» актера Игоря Петренко. Петренко отказался комментировать РБК свое участие в работе над спектаклем.

Артисты Малого театра Василий Зотов и Александр Клюквин подтвердили, что постановка посвящена Смуте, и рассказали, что руководство театра уже выпустило приказ о распределении актеров на роли в спектакле. «Готовится такая постановка, действительно, по Мединскому», — рассказал РБК Клюквин. Рабочее название постановки — «Смоленская сага. Искупление», но оно может измениться, добавил заслуженный артист России Василий Зотов.

«Знаю, что группа, которая будет ставить спектакль, существует. То, что спектакль может выйти в мае, — это очень вероятно. Хотят выпустить в этом театральном сезоне», — сообщил РБК еще один из актеров Малого театра на условиях анонимности.

Руководство театра информацию о спектакле по пьесе министра опровергает. «Пока ничего не ставится, но у Мединского есть хорошая книга «Стена», — заявил РБК худрук театра Юрий Соломин, отвечая на вопрос о спектакле про Смутное время по сценарию министра культуры. Он уверяет, что по этой книге «не ведется» переговоров о постановке на сцене Малого театра. Однако после публикации заметки Соломин подтвердил РБК факт работы над самой пьесой по книге Мединского. «Еще ничего не сделано [пьеса по книге Владимира Мединского «Стена»]», — сообщил он, отметив, что о пьесе «можно будет говорить тогда, когда она будет объявлена театром». «Сейчас над пьесой работает третий сценарист, три [сценария] забракованы, а сама книга «Стена» полезная и хорошая», — сказал Соломин. Генеральный директор Малого театра Тамара Михайлова при этом заявила РБК, что такой спектакль в театре «не планируется». «Мы с Мединским не сотрудничаем, он наш министр, а то, что мы делаем в театре, это наше дело», — пояснила она.

Ранее, в августе прошлого года, Мединский перед открытием 262-го сезона Малого театра посоветовал его коллективу обратить внимание на постановки о современной жизни. «Я знаю, как много молодежи сюда приходит, как много детей, и мои дети ходят сюда, им нравится», — утверждал министр. «Мне кажется, было бы здорово, чтобы было больше спектаклей о современной жизни. Если в репертуаре [Малого театра] появится больше пьес о современной России, это вызовет еще бóльшую волну зрительского интереса», — отмечал он.

Роман «Стена» Мединский опубликовал в 2012 году. Книга посвящена обороне Смоленска — одному из главных событий русско-польской войны XVII века — и Смутному времени.

Постановка Малого театра станет не первой попыткой поставить работу Мединского в столичных театрах. В начале 2016 года постановкой пьесы по роману Мединского «Стена» заинтересовался МХАТ им. Горького. Работу над ней начал режиссер Валерий Белякович, но в декабре 2016 года он скончался, и спектакль так и не был поставлен. Как рассказал РБК председатель общественного совета при Минкультуры, писатель Юрий Поляков, «проект сам собой закрылся» после смерти Беляковича, о новых планах поставить спектакль ему ничего не известно.

Информацию о том, что после смерти Беляковича работа над спектаклем прекратилась, подтвердил РБК режиссер МХАТа Михаил Кабанов. «Эту специфическую инсценировку и оформление никто, кроме него [Беляковича], не сможет поставить», — рассказал он.

В Минкультуры пока не ответили на запрос РБК об участии министра в постановке.