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МИД возмутился обвинениями в отказе восстановить Ту-154 Качиньского
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МИД возмутился обвинениями в отказе восстановить Ту-154 Качиньского
Политика, 18:12
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МИД возмутился обвинениями в отказе восстановить Ту-154 Качиньского

МИД России возмущен заявлением подкомиссии Минобороны Польши, которая назвала некомпетентностью отказ российской стороны реконструировать самолет Ту-154, при крушении которого в Смоленской области в апреле 2010 года погиб польский президент Лех Качиньский. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Очевидно, что речь идет о банальной отработке политического заказа. Как бы конструктивно ни вела себя Россия, на нее все равно вешают громкие обвинения в некомпетентности и вредительстве, демонизируют в глазах польского и международного общественного мнения. Чиновникам в Варшаве пора, наконец, прекратить ненужные упражнения и заняться делом», — заявили в МИДе.

Подкомиссия фактически обвиняет Москву в препятствовании расследованию, считают в министерстве. В МИДе отметили, что считают взаимодействие России и Польши по расследованию крушения нормальным, подчеркнув, что задействованные в нем ведомства двух стран обмениваются материалами.

7 июля польская подкомиссия заявила, что отправила в МИД России письмо с просьбой реконструировать самолет из оставшихся обломков, но получила отказ. В Москве посчитали, что невозможно восстановить самолет так, чтобы его внешний вид не был изменен.

В Варшаве отметили, что это может говорить о некомпетентности российской стороны, сославшись на руководство по расследованию авиапроисшествий Международной организации гражданской авиации. «Напротив, это ключевая процедура для определения причин катастрофы», — считают в подкомиссии.

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Политика

Самолет президента Польши разбился в Смоленской области 10 апреля 2010 года, жертвами катастрофы стали 96 человек, среди которых оказался глава государства, а также высокопоставленные чиновники и военные. В Международном авиационном комитете установили, что крушение произошло из-за ошибки экипажа. К тем же выводам пришла польская комиссия по расследованию крушения, которую возглавлял глава МВД Польши Ежи Миллер.

В январе 2010-го Минобороны Польши сообщило, что самолет упал после взрыва на борту. Новую комиссию по расследованию возглавил экс-министр обороны Антоний Мачеревич. Следственный комитет России в ответ заявил, что эта версия не подтверждена фактами.

Теги: МИД России , Польша , ТУ-154 , Лех Качиньский
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