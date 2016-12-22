Экс-министр обороны Польши возглавит комиссию по делу о катастрофе Ту-154

Бывший министр обороны Польши Антоний Мачеревич возглавит правительственную комиссию по повторному расследованию авиакатастрофы Ту-154 под Смоленском. Об этом сообщило польское издание Niezalezna.

Решение о назначении Мачеревича принял новый министр обороны страны Мариуш Блащак. Он же будет курировать работу комитета. Мачеревич будет руководить подготовкой отчета, который будет представлен в апреле, к восьмой годовщине катастрофы.

10 января президент Польши Анджей Дуда заменил нескольких министров в правительстве. Кроме Минобороны, кадровые перестановки коснулись министерств иностранных дел, экологии, здравоохранения, предпринимательства.

Мачеревич — член консервативной партии «Свобода и справедливость», занимал пост министра с 2015 года. Он неоднократно заявлял, что катастрофа под Смоленском в 2010 году, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский, была терактом, который был направлен «на лишение Польши руководства, которое вело страну к независимости», и настаивал на возобновлении расследования.

Самолет​ Ту-154, на борту которого, помимо главы государства, находились представители высшего военного командования и высокопоставленные чиновники Польши, разбился 10 апреля 2010 года в Смоленской области. В результате крушения погибли 96 человек.

Накануне комиссия Минобороны Польши по повторному расследованию причин авиакатастрофы назвала причиной падения борта «серию взрывов».

Согласно отчету Межгосударственного авиационного комитета (МАК), причиной катастрофы стали неправильные действия экипажа.