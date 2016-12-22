Росстат заявил о «практически не изменившихся» ценах на бензин

Цены на бензин и дизельное топливо в среднем по России практически не изменились с 26 июня по 2 июля, по отношению к 18 июня они уменьшились на 0,1%. Об этом сообщается в исследовании Росстата.

При этом Росстат 28 июня зафиксировал снижение средних потребительских цен на бензин на 2 коп., до 43,42 руб. Цена на бензин АИ-92 снизилась на 3 коп. (41,65 руб.), АИ-95 — на 2 коп. (44,66 руб.). Ранее Росстат сообщил о снижении цен на бензин с 9 по 18 июня на 4 коп., до 43,44 руб.

Кабмин в конце июня принял решение о снижении топливных акцизов для замедления роста цен на бензин и дизельное топливо. Правительство предложило внести поправки в закон, согласно которому с 1 июля ставки акциза на бензин снизятся примерно на 3700 руб. за тонну, на дизельное топливо — на 2600 руб. за тонну.

Как сообщал Росстат, с начала 2018 года бензин в России подорожал в среднем на 8,2%, (в том числе наиболее массовый АИ-92 на 8,7%). Цены на дизельное топливо поднялись на 8,5%. При этом инфляция составила всего 1,7%. По словам главы «Роснефти» Игоря Сечина, цены на бензин выросли из-за девальвации рубля и роста мировых цен на нефть.