«Игру престолов» номинировали на «Эмми» в 22 категориях

Американская телеакадемия объявила номинантов на премию «Эмми». Сериал «Игра престолов» претендует на награду в ​22 номинациях, в том числе как «Лучший драматический сериал». Список претендентов на победу опубликован на официальном сайте награды.

В ключевой номинации также представлены сериалы «Корона», «Американцы», «Это мы», «Очень странные дела», «Мир Дикого Запада» и «Рассказ служанки».

Актеры из «Игры престолов» — Питер Динклэйдж, Николай Костер-Вальдау и Лена Хиди — номинированы на премию за исполнение ролей второго плана.

На втором месте по числу номинаций — сериал «Мир Дикого Запада» и комедийное шоу NBC Saturday Night Live (по 21 номинации). Сериал «Рассказ служанки» на третьем месте — 20 номинаций.

Награды вручат 17 сентября в Лос-Анджелесе на юбилейной, 70-й церемонии «Эмми».

Сериал «Игра престолов» снят по фэнтези-романам Джоржа Мартина. На сегодняшний день вышли семь сезонов. Последний, восьмой сезон, выйдет весной 2019 года.

Осенью этого года начнутся съемки приквела сериала. Первые пять сезонов сериала основывались на вышедших к тому моменту книгах Мартина, в шестом использовались и черновые главы незаконченной книги «Ветра зимы». В основу сценария седьмого сезона также лег черновик второй половины «Ветров зимы». В общей сложности «Игра престолов» завоевала 38 премий «Эмми» и стала​ самым популярным сериалом в портфолио НВО.

В 2017 году лучшим драматическим сериалом,​ по версии «Эмми», был признан сериал-антиутопия «Рассказ служанки».