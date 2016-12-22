Актриса из «Игры престолов» уточнила сроки выхода последнего сезона

Американская актриса Мэйси Уильямс, исполнившая роль Арьи Старк в сериале «Игра престолов», заявила, что первый эпизод финального сезона выйдет на экраны в апреле 2019 года. Об этом артистка рассказала в интервью изданию Metro.

«Мы заканчиваем съемки в декабре, первый эпизод выйдет в эфир в апреле 2019 года... Очень много всего вошло в финальную версию. Мы не хотели спешить в этом сезоне. Мы обязаны нашим фанатам тем, что сняли этот сезон на максимуме своих возможностей», — сказала актриса.

По словам Уильямс, у съемочной группы достаточно времени, чтобы сделать финал сериала более впечатляющим.

Ранее телеканал HBO сообщал, что итоговый восьмой сезон «Игры престолов» выйдет на экраны в 2019 году, но точную дату не назвал.

Последний эпизод седьмого сезона сериала набрал в США рекордные 16,5 млн просмотров. Серия длилась 81 минуту. На 68-й церемонии вручения телевизионной премии «Эмми» в 2016 году «Игра престолов» была признана «лучшим драматическим сериалом». Годом ранее сериал получил «Эмми» в аналогичной номинации.

Британская актриса Мейси Уильямс родилась в 1997 году. В «Игре престолов» она сыграла Арью Старк — младшую дочь и третьего ребенка леди Кейтилин и лорда Эддарда Старка (бывший глава дома Старков из Винтерфелла). Также она сыграла второстепенную роль в девятом сезоне телесериала «Доктор Кто» в 2015 году и в некоторых других фильмах.