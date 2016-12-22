В МИДе раскритиковали «форсированное втягивание» Македонии в НАТО

Приглашение Македонии для переговоров по членству в НАТО выдает стремление блока к «механическому расширению». Об этом говорится в комментарий департамента информации и печати МИД России.

«Форсированное втягивание Македонии в НАТО лишь подтверждает, что политика «открытых дверей» [альянса] превратилась в самоцель и инструмент освоения геополитического пространства», — говорится в сообщении. Отмечается, что такой подход не укрепляет безопасность, а лишь углубляет разделительные линии и усиливает напряженность в Европе.

Руководство НАТО 12 июля в ходе саммита в Брюсселе пригласило Македонию начать переговоры о членстве в альянсе. Однако члены блока отметили, что Македонии нужно решить вопросы с названием страны, чтобы «успешно завершить процесс вступления в альянс».

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг пообещал пригласить Македонию на переговоры о членстве в НАТО.

Название Македонии уже 27 лет является конфликтным вопросом с Грецией, поскольку оно совпадает с наименованием одной из греческих областей. 17 июня Скопье и Афины заключили соглашение о переименовании страны в Северную Македонию. Договор также предусматривает, что Греция должна снять свои возражения против вступления переименованной республики в Евросоюз и НАТО. Документ ратифицировал парламент Македонии. Однако президент страны Георге Иванов не подписал его. Он считает, что инициатива противоречит конституции и угрожает национальной безопасности республики.