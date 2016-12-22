Керимов приступил к работе в Совете Федерации

Сенатор от республики Дагестан Сулейман Керимов прилетел в пятницу, 29 июня, в Москву и приступил к исполнению своих обязанностей в Совете Федерации, сообщил телеканалу РБК его представитель в Совете Федерации Алексей Красовский.

«С ноября по июнь находясь во Франции он был в Москве по личным делам 10 раз. И эти визиты были официально разрешены властями Франции», — отметил Красовский.

Ранее о том, что Керимов вернулся в Москву, сообщал ТАСС со ссылкой на подразделение российского генконсульства в Марселе, канцелярию России в Вильфранш-сюр-Мер. Источник РБК в Совфеде подтвердил эту информацию, отметил, что Керимов занят своими делами и еще не появлялся на работе.

В ноябре 2017 года Керимов был задержан в аэропорту Ниццы по подозрению в уклонении от уплаты налогов.

28 июня источник «Интерфакса» сообщил, что Франция сняла все обвинения с Керимова, его перевели в статус ассистированного свидетеля.

Сулейман Керимов занимает пост сенатора от Дагестана с 2008 года. Он входит в список 200 богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes ($6,3 млрд, 21-е место).