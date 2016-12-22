ФК «Барселона» позвал спасенных в Таиланде футболистов на свой стадион

Футбольный клуб «Барселона» пригласил спасенных из пещеры в Таиланде юных футболистов и их тренера на матч, который пройдет на домашнем стадионе клуба, Camp Nou, в следующем году. Об этом говорится в Twitter Barca Foundation — фонда клуба, который оказывает поддержку подросткам.

Также тайским футболистам предложили принять участие в международном турнире, проходящем под эгидой академии футбольного клуба, и в программе подготовки спортсменов Masia 360, которую проводит «Барселона».

Накануне, 10 июля, в Таиланде успешно завершилась операция по спасению 12 футболистов и их тренера из затопленной пещеры. Они пропали 23 июня в заповеднике «Понг Пха» на севере страны. Спасатели смогли обнаружить людей 2 июля. Спортсменов и их тренера вызволяли как тайские спасатели, так и иностранные специалисты. Бизнесмен и изобретатель Илон Маск сконструировал небольшую субмарину для использования в спасательных работах, но власти Таиланда решили ее не использовать.

Футболисты уже получили приглашение от португальского клуба «Бенфика» приехать на недельную стажировку. Глава ФИФА Джанни Инфантино пригласил детей на финальный матч проходящего в России чемпионата мира по футболу, но позднее в организации заявили, что они не смогут приехать по состоянию здоровья.