ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКЦифровая Россия
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 62,65 61,61 EUR Нал. 73,51 72,28 USD Бирж. 61,74 -0,75 EUR Бирж. 72,56 -0,89 USD ЦБ. 62,44 -0,39 EUR ЦБ. 73,35 -0,59 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 6311,20 -279,70 IMOEX 2365,17 -0,34% RTSI 1202,42 +0,78% Brent 78,81 +1,10% DJIA 24919,66 +0,58% Nasdaq 7759,20 +0,04%
ФК «Барселона» позвал спасенных в Таиланде футболистов на свой стадион
Лента новостей
Что делает Россия, чтобы не проспать цифровую революцию 09:20, Партнерский материал СМИ сообщили о высылке из Греции двух российских дипломатов 09:16, Политика Число жертв наводнений в Японии превысило 170 человек 09:08, Общество СМИ узнали об угрозе Индии от покупки Пакистаном российских Су-35 09:06, Политика Экономисты оценили влияние пенсионной реформы на доходы населения 09:00, Экономика CNN сообщил о сборе Mail.ru данных пользователей Facebook 08:46, Технологии и медиа Сколько стоит провести футбольный матч: все об экономике футбола 08:40, РБК и Sony Bravia ФК «Барселона» позвал спасенных в Таиланде футболистов на свой стадион 08:34, Общество Долги мира выросли сильнее всего за два года 08:31, Экономика В США умерла признанная в июне самой уродливой в мире собака 08:10, Общество Росстат нашел способ сократить масштабы неточностей в промышленных данных 08:02, Экономика ЦБ отозвал лицензию у банка из второй сотни 07:58, Финансы Многодетные родители — о бизнесе, воспитании и семейных путешествиях 07:34, РБК и Volkswagen Teramont Более 2 тыс. отдохнувших на Ставрополье отказались платить курортный сбор 07:31, Бизнес Заводы Mazda и Mitsubishi в Японии остановились из-за наводнения 07:25, Общество Зиничев ввел в МЧС управление собственной безопасности 07:00, Общество СМИ рассказали о строительстве Россией укреплений близ границы с Польшей 06:59, Политика В Чите около 3 тыс. человек эвакуировали из-за паводка 06:53, Общество В Таиланде решили привлечь к затопленной с детьми пещере туристов 06:15, Общество Биопринтеры: что мешает напечатать человека полностью 06:12, РБК и Ингосстрах Мощный взрыв прогремел в Висконсине 05:29, Общество Reuters рассказал о разочаровании Трампа войной в Афганистане 05:12, Политика В Якутии произошел взрыв на руднике «Удачный» 04:52, Общество В Брюсселе фанаты подрались с полицейскими после вылета Бельгии с ЧМ 04:13, Общество Нервы для машины: как бизнес использует нейросети​ 03:59, Партнерский материал США решили ввести новые пошлины на товары из Китая на сумму $200 млрд 03:50, Экономика Вертолет экстренно эвакуировал пострадавшего в массовом ДТП на МКАД 03:35, Общество СМИ узнали о планах ввести новый порядок регистрации автомобилей 03:10, Общество
ФК «Барселона» позвал спасенных в Таиланде футболистов на свой стадион
Общество, 08:34
0
ФК «Барселона» позвал спасенных в Таиланде футболистов на свой стадион

Футбольный клуб «Барселона» пригласил спасенных из пещеры в Таиланде юных футболистов и их тренера на матч, который пройдет на домашнем стадионе клуба, Camp Nou, в следующем году. Об этом говорится в Twitter Barca Foundation — фонда клуба, который оказывает поддержку подросткам.

Также тайским футболистам предложили принять участие в международном турнире, проходящем под эгидой академии футбольного клуба, и в программе подготовки спортсменов Masia 360, которую проводит «Барселона».

Спасение детей в Таиланде. Фоторепортаж Еще 4 фото
Фотогалерея

Накануне, 10 июля, в Таиланде успешно завершилась операция по спасению 12 футболистов и их тренера из затопленной пещеры. Они пропали 23 июня в заповеднике «Понг Пха» на севере страны. Спасатели смогли обнаружить людей 2 июля. Спортсменов и их тренера вызволяли как тайские спасатели, так и иностранные специалисты. Бизнесмен и изобретатель Илон Маск сконструировал небольшую субмарину для использования в спасательных работах, но власти Таиланда решили ее не использовать.

Футболисты уже получили приглашение от португальского клуба «Бенфика» приехать на недельную стажировку. Глава ФИФА Джанни Инфантино пригласил детей на финальный матч проходящего в России чемпионата мира по футболу, но позднее в организации заявили, что они не смогут приехать по состоянию здоровья.

Теги: Таиланд , ФК «Барселона»
Главное
СМИ сообщили о высылке из Греции двух российских дипломатов Политика
Материалы по теме
В Таиланде решили привлечь к затопленной с детьми пещере туристов Общество
«Бенфика» пригласила спасенных в Таиланде подростков в академию футбола Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter