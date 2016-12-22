Тайские спасатели отказались использовать субмарину Илона Маска

Руководитель центра координации спасательных работ по вызволению подростков из пещеры в Таиланде Наронгсак Осатанакорн заявил, что власти не будут пользоваться миниатюрной субмариной, предоставленной главой Tesla и SpaceX Илоном Маском. Об этом сообщает The Guardian, корреспондент которой освещает ход спасательных работ.

Осатанакорн пояснил, что этот аппарат «нецелесообразен» для данной спасательной миссии.

Субмарина, собранная из частей ракеты-носителя Falcon 9, испытывалась в Лос-Анджелесе. После испытаний Маск сказал, что устройство готово, оно может быть использовано в спасательных работах в Таиланде. Субмарину назвали так же, как и молодежную футбольную команду, члены которой оказались заперты в пещере, — «Лесные вепри».

Видео: elonmusk / Twitter