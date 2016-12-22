«Бенфика» пригласила спасенных в Таиланде подростков в академию футбола

Португальский футбольный клуб «Бенфика» пригласил спасенных из затопленной пещеры в Таиланде подростков и их тренера на недельную стажировку в академию команды, говорится в сообщении на сайте клуба. Все расходы португальская сторона берет на себя. Президент клуба отправил письмо послу Таиланда в Португалии, в котором сообщил, что «Бенфика» готова принять 12 подростков и их тренера на базе в Сейшале.

«Этот жест поможет детям вновь обрести счастье и улыбку, которая никогда не должна сходить с лица ребенка», — говорится в письме.

Ранее глава ФИФА Джанни Инфантино пригласил детей, застрявших в пещере, на финал чемпионата мира по футболу 15 июля в Москву. Однако в сообщении ФИФА, поступившем 10 июля в РБК, указано, что юные футболисты не смогут присутствовать на финале ЧМ по состоянию здоровья.

Подростковая футбольная команда и их тренер пропали 23 июня. Позднее выяснилось, что они заблокированы в затопленной пещере Кхао Луанг в заповеднике Понг Пха. Их обнаружили 2 июля. Спасательную операцию организовывали несколько дней. 12 детей и их тренера вызволяли из пещеры по одному в течение трех дней. Последние были доставлены в безопасное место 10 июля.