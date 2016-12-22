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Паводок в Забайкалье стал самым мощным за всю историю метеонаблюдений
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Паводок в Забайкалье стал самым мощным за всю историю метеонаблюдений
Общество, 17:54
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Паводок в Забайкалье стал самым мощным за всю историю метеонаблюдений

Паводок на реке Чита в Забайкалье стал самым сильным с начала метеонаблюдений в 1936 году. Об этом заявили «РИА Новости» в гидрометцентре Читы. Уровень воды в реке достиг 405 см. По словам собеседника агентства, при последнем сильном паводке в 1991 году уровень воды в реке поднимался до 379 см.

Села и сельхозугодья Забайкальского края будут подтоплены в ближайшие сутки. Об этом сообщили РБК в столичном Гидрометцентре. «В ближайшие сутки на реках Шилка у села Усть-Карск и Витим — у села Неляты — ожидается прохождение паводка опасного характера. На реке Шилка с 3 июля уровень воды повысился на 260 см и 10 июля составил 473 см, при отметке выхода на пойму 430 см и при опасном значении 500 см. Пойма подтоплена на 43 см», — уточнил собеседник РБК.

В ближайшие двое суток уровень воды повысится на 60–80 см. На реке Витим у села Неляты произошел резкий подъем воды, пойма подтоплена на 495 см. 10 июля уровень воды на этой реке составил 1 тыс. 465 см при опасном значении 1 тыс. 400 см. «В ближайшие сутки подъем воды продолжится, уровень воды поднимется на 30–60 см», — предупредили в Гидрометцентре. По данным метеорологов, погода на территории Забайкальского края определяется циклоном и дождями разной интенсивности.

МЧС опубликовало видео последствий паводка в Забайкалье. На ролике видно, затопленные леса и населенные пункты, а некоторые села полностью оказались под водой. Спасатели эвакуируют людей, некоторые из которых забрались на крыши своих домов из-за подъема воды.

Видео: МЧС России

По последним данным телеканала «Вести-Чита», в результате паводка в Забайкалье без связи остались 12 населенных пунктов. Из-за проливных дождей разрушены километры дорог и 27 автомобильных мостов и один железнодорожный мост. Подтоплены 212 жилых домов и около 700 приусадебных участков.

Из-за подъема уровня воды в реке Чита с городской ТЭС-2 ранее эвакуировали персонал, который не задействован в оперативном управлении станцией.

По данным краевого управления МЧС, 8 июля реки в Забайкалье вышли из берегов и подтопили шесть населенных пунктов в Шилкинском, Нерчинском и Карымском районах. Вода зашла в 157 домов, где проживают 483 человека. От паводка пострадали 630 приусадебных участков и домов с населением более 1,4 тыс. человек. По данным МЧС на 10 июля, река Чита, вышедшая из берегов, подтопила приусадебные участки и некоторые жилые дома в селах Шишкино, Береговой и Верх-Чита, дачные кооперативы в окрестностях Читы. Губернатор Забайкалья Наталья Жданова 9 июля ввела режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. ТАСС со ссылкой на начальника пожарно-спасательной части района Сергея Ермачка сообщал, что в Шилкинском районе Забайкалья из-за подъема уровня воды в реке Кия подтопило до 560 домов, в которых проживают около 2 тыс. человек.

Теги: Забайкальский край , паводок , ГУ МЧС России , подтопление , Чита
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