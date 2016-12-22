Сотрудников Читинской ТЭС эвакуировали из-за паводка

Из-за подъема уровня воды в реке Чита с ТЭС-2 города эвакуирован персонал, не задействованный в оперативном управлении станцией. Об этом говорится в сообщении Территориальной генерирующей компании №14, оператора станции.

Руководством ТГК-14 определены меры при дальнейшем повышении уровня воды в реках Чита и Ингода. «На случай возникновения угрозы подтопления Читинской ТЭЦ-2 отработаны действия персонала по переключению нагрузки на другие», — следует из сообщения.

Станция работает в штатном режиме, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что паводок подтопил несколько улиц, проездов и мостов в Чите. 9 июля губернатор Забайкалья Наталья Жданова ввела режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, вызванного сильными дождями. Управление МЧС по региону сообщает, что в городе Шилка подтоплено 135 жилых домов из-за подъема уровня реки Кия.