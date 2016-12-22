Паводок подтопил дома 2 тыс. человек в Забайкальском крае

В Шилкинском районе Забайкальского края из-за резкого подъема уровня воды в реке Кия после обильных дождей подтопило до 560 домов, в которых проживают около 2 тыс. человек, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пожарно-спасательной части района Сергея Ермачка.

«До 560 домов подтоплены: где-то больше, где-то вода только зашла за ограду. В зону подтопления попадают около 2 тыс. человек», — заявил он.

​

По словам Ермачка, к настоящему моменту эвакуированы до 60 человек. Спасатели продолжают точечные проверки по звонкам. Для эвакуированных жителей в районе созданы три специальных пункта временного размещения, добавил он.

Согласно данным на сайте регионального МЧС, в городе Шилка подтопленными оказались 135 жилых домов. «Для жителей открыт пункт временного размещения, организовано питание. Населению оказывается адресная помощь», — сообщили в ведомстве.

В МЧС уточнили, что для ликвидации последствий подтопления задействовано 138 человек, 25 единиц техники и 18 плавательных средств.