Мэй назначила новым главой МИД бывшего министра Олимпийских игр

Новым министром иностранных дел Великобритании стал Джереми Хант, который ранее отвечал за здравоохранение, спорт, СМИ, а также подготовку страны к Олимпиаде. Он сменил на этом посту Бориса Джонсона

Джереми Хант (Фото: Rob Pinney / Zuma / Global Look Press)

Тереза Мэй назначила новым главой МИД Великобритании Джереми Ханта – опытного политика, который занимал министерские посты в кабинете Дэвида Кэмерона. Решение премьер-министра уже утвердила королева Великобритании Елизавета II.

Хант, будучи членом Консервативной партии Великобритании, уже восемь лет подряд входит в правительство, занимая там различные должности. С 2010 по 2012 год он отвечал за подготовку Лондона к Олимпийским играм 2012 года, отвечая параллельно за культуру, спорт и СМИ, а с 2012 года руководил Министерством здравоохранения и социальной политики.

Как сообщает агентство Reuters, Мэй высказала удивление фактом отставки Джонсона, который возглавлял внешнеполитическое ведомство Великобритании с июля 2016 года. По ее словам, Джонсон согласился со всеми договоренностями по дальнейшим взаимоотношениям Лондона и Брюсселя после Brexit.

В конце прошлой недели британские министры согласились на создание зоны свободной торговли между Великобританией и ЕС и составление перечня промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции, которые не попадут под будущие ограничения. При этом газета The Times указала, что перед совещанием Мэй заявила своим сторонникам в кабинете министров, что готова уволить главу внешнеполитического ведомства Джонсона и других министров, если они откажутся принять ее план по плавному выходу из Евросоюза.

Первым уже 8 июля заявил об отставке министр по Brexit Дэвид Дэвис. Спустя несколько часов об отставке сообщил и Джонсон. Он назвал политику Мэй движением в сторону колонии ЕС. «Мечта о Brexit умирает, задыхаясь от ненужной неуверенности в себе», — сказал он.

Бывший глава МИД Великобритании также упомянул в своем письме Россию. Говоря о большом количестве друзей Великобритании, он привел в качестве примера такой дружбы высылку рядом стран российских дипломатов после отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.