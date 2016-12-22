Генсек НАТО поприветствовал встречу Путина и Трампа

Предстоящая встреча президентов России и США полностью соответствует политике Североатлантического альянса, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии саммита участников альянса 11–12 июля, передает корреспондент РБК.

«Я приветствую, что президент Трамп встретится с президентом Путиным. Это полностью соответствует политике НАТО», — сказал Столтенберг. По его словам, в альянсе придерживаются двустороннего подхода по отношению к России, сочетая сдерживание и диалог.

Генсек НАТО отметил, что альянс должен оставаться сильным, отметив, что его союзники увеличили расходы на оборону и повысили готовность войск. «У нас есть боевые группы в восточной части альянса. Тем самым мы показываем, что мы реализовываем сдерживание и защиту. Тем не менее мы не хотим холодной войны. Нам нужен диалог с Россией на разных уровнях, чтобы стремиться к улучшению отношений с Россией», — заявил Столтенберг.

Он добавил, что считает абсолютно правильным проведение встречи между Трампом и Путиным, поскольку «диалог важен во времена высокой напряженности». Он подчеркнул важность того, чтобы альянс оставался объединенным.

«И я приветствую тот факт, что мы также сможем обсудить с Трампом на завтрашнем ужине наши отношения с Россией перед встречей с Путиным», — заключил генсек НАТО.

Встреча лидеров России и США пройдет в Хельсинки 16 июля. В Кремле и Белом доме рассказали, что на саммите Путин и Трамп обсудят международную повестку, а также двусторонние отношения. По словам президента США, он хочет обсудить ситуации в Сирии и на Украине, а также вопрос российского вмешательства в президентские выборы в 2016 году.