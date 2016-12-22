Полиция изъяла автомобиль помогавшего пострадавшим в Эймсбери парамедика

В британском городе Суиндоне полиция изъяла белый автомобиль Audi, предположительно принадлежащий парамедику, который помогал отравившимся «Новичком» в Эймсбери. Специалисты упаковали машину в пленку и отбуксировали в Портон-Даун для уничтожения. Об этом сообщает издание Mail Online со ссылкой на полицию.

Это последнее транспортное средство, которое должны были удалить с места ЧП. Полиция заверила местных жителей, что поводов для беспокойства нет.

По словам местных жителей, автомобиль принадлежал бывшему военнослужащему Королевских ВВС, работнику скорой помощи Киту Милсу, который оказывал помощь погибшей от отравления нервно-паралитическим веществом 44-летней Дон Стерджес. По информации издания, Милс был удостоен награды палаты общин за лечение раненых солдат в Афганистане.

По словам полицейских, было опасение, что одежда владельца данного автомобиля может быть заражена отравляющим веществом. Однако сам он в порядке.

«Нам известно, что некоторые новостные агентства публикуют фотографии владельца частного автомобиля, изъятого в Суиндоне прошлой ночью в рамках расследования инцидента в Эймсбери. Мы хотели бы призвать СМИ быть ответственными за свои публикации и ​​напомнить им о потенциальных последствиях относительно безопасности сотрудника скорой помощи, связанных с определением его домашнего адреса», — говорится в сообщении полиции Уилтшира, которое поступило в РБК.

30 июня в британском Эймсбери, расположенном недалеко от Солсбери, где ранее были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, были найдены без сознания проживавшие вместе 44-летняя Дон Стерджес и 45-летний Чарли Роули. Власти Британии заявили, что анализы выявили отравление пары нервно-паралитическим веществом «Новичок». Об их госпитализации стало известно 4 июля. Позже соответствующая информация появилась на сайте Скотленд-Ярда. По данным пресс-службы Скотленд-Ярда, Стерджес умерла в больнице вечером 8 июля. Полиция начала расследовать ее смерть как убийство. Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон обвинил Россию в «нападении на британскую землю​».

Участвовавший в расследовании полицейский был госпитализирован.

Инцидент в Эймсбери стал вторым по счету случаем с отравлением «Новичком» в Британии. В первом случае власти Британии также обвиняли российскую сторону. Москва все обвинения отрицала.