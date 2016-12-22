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Суд арестовал на два месяца первого руководителя тушения «Зимней вишни»
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Суд арестовал на два месяца первого руководителя тушения «Зимней вишни»
Пожар в Кемерово, 13:41
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Суд арестовал на два месяца первого руководителя тушения «Зимней вишни»

Центральный районный суд Кемерово 10 июля арестовал на два месяца начальника службы пожаротушения первого отряда федеральной противопожарной службы Кемеровской области Андрея Бурсина, первым прибывшего на тушение возгорания в торговом центре «Зимняя вишня». Об этом сообщили РБК в пресс-службе Центрального райсуда Кемерово.

«Арестовали на два месяца, сроком до 7 сентября», — уточнили в пресс-службе.

В пожаре в «Зимней вишне» в Кемерово, который произошел в конце марта, погибли 60 человек. СК задержал Бурсина 7 июля. Против него возбуждено дело по статье «халатность». 8 июля суд продлил ему срок содержания под стражей на 72 часа. Следствие считает, что арестованный, нарушив инструкции, не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона Кемерово на месте пожара и не организовал должным образом проведение разведки пожара.

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Бурсин стал вторым пожарным, который проходит по делу. Первый — начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин, который арестован по подозрению в халатности. Ему в том числе вменяют игнорирование информации одного из очевидцев пожара о том, как можно было быстрее добраться в кинозал на четвертом этаже торгового центра, в котором находились люди.

Кроме двух пожарных подозреваемыми по делу о пожаре в «Зимней вишне», в частности, проходят два сотрудника регионального управления МЧС: его начальник Александр Мамонтов и начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Кемерово, Березовскому и Кемеровскому районам Григорий Терентьев. Они обвиняются в растрате и халатности, поскольку не провели в 2017–​2018 годах запланированную проверку пожарной безопасности ТЦ.

Теги: Кемерово , арест , Пожар
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