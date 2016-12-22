Руководившему тушением «Зимней вишни» пожарному продлили арест

Начальнику службы пожаротушения первого отряда противопожарной службы Кемеровской области Андрею Бурсину продлили срок содержания под стражей на 72 часа, сообщила РБК пресс-секретарь Центрального районного суда Кемерово Евгения Маркова.

«На 72 часа продлили срок задержания», — отметила она. По ее словам, следующее заседание состоится 10 июля, в 10:00.

Следственный комитет (СК) задержал руководившего тушением пожара в ТЦ «Зимняя вишня» Андрея Бурсина 7 июля. В отношении него было начато дело по статье «Халатность». Это уже второй пожарный, который проходит по делу. Первым стал начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин, который до сих пор находится под арестом по подозрению в халатности. В частности, ему вменяют то, что он проигнорировал информацию одного из очевидцев пожара о том, как быстрее добраться в кинозал на четвертом этаже «Зимней вишни».

Подозреваемыми по делу о пожаре также проходят два сотрудника регионального управления МЧС: его начальник Александр Мамонтов и начальнику отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Кемерово, а также Березовскому и Кемеровскому районам Григорий Терентьев. Их обвиняют в растрате и халатности, так как они не провели в 2017–​2018 годах запланированную проверку пожарной безопасности.

Жертвами пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в городе Кемерово в конце марта стали 60 человек, из которых 37 — дети.



