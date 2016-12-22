Маск заявил о готовности субмарины для спасения застрявших в пещере детей

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил о том, что миниатюрная субмарина, которая сможет спасти застрявших в затопленной пещере подростков в Таиланде, полностью готова к использованию. Об этом изобретатель написал в Twitter.
«Только что вернулся из пещеры под номером три. Мини-субмарина готова, если потребуется», — говорится в сообщении.
По словам Маска, было принято решение назвать субмарину «Лесные вепри» в честь футбольной команды, в которой играют застрявшие в пещере дети.
«Оставляю ее здесь на случай, если она пригодится в будущем. Таиланд так красив», — добавил он.
Накануне Илон Маск показал видеозапись испытаний мини-субмарины для спасения детей в Таиланде.
12 детей из футбольной команды и их тренер пропали без вести 24 июня в пещере Кхао Луанг на территории заповедника «Понг Пха» в Таиланде. Они были обнаружены 2 июля, после чего началась операция по их спасению. К настоящему моменту спасателям удалось вытащить из пещеры восьмерых детей. При попытке спасения детей погиб один водолаз.