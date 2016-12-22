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Маск показал запись испытаний субмарины для спасения детей в Таиланде
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Маск показал запись испытаний субмарины для спасения детей в Таиланде
Общество, 08 июл, 23:54
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Маск показал запись испытаний субмарины для спасения детей в Таиланде

Изобретатель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил о начале подводных испытаний миниатюрной субмарины, которая сможет спасти застрявших в затопленной пещере подростков в Таиланде. Видеозапись испытаний миллиардер опубликовал в Twitter.

На записи видно, как группа аквалангистов испытывает мини-субмарину, собранную из частей ракеты-носителя Falcon 9, созданной SpaceX. Один из дайверов тянет ее за собой, а другой толкает ее сзади. При этом еще несколько дайверов плывут рядом с субмариной.

В комментарии к видео Илон Маск отметил, что испытания миниатюрной субмарины проходят в Лос-Анджелесе.

Появилось первое видео спасательной операции в Таиланде
Общество

12 членов юношеской футбольной команды и их тренер пропали без вести 24 июня в пещере Кхао Луанг на территории заповедника «Понг Пха» в Таиланде. Возле затопленного дождями входа в пещеру сотрудники заповедника обнаружили 11 велосипедов и один мотоцикл, а также вещи и спортивный инвентарь. Через два дня началась операция по поискам пропавших футболистов. 2 июля спасатели их обнаружили, однако не смогли эвакуировать. После этого блокированных подростков и тренера начали снабжать едой и кислородом в баллонах. 8 июля четверых детей вывели на поверхность и отправили в больницу города Чианграй.

Свою помощь в спасении детей предлагали МЧС России и Илон Маск. Изобретатель заявил о планах спасти детей с помощью специальной герметичной капсулы или пятикилометровой нейлоновой трубы с воздушными шлюзами. Позднее он рассказал о варианте с мини-субмариной.

Теги: пещера , футболисты , Таиланд , Илон Маск , субмарина
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