Началась финальная фаза операции по спасению детей из пещеры в Таиланде

Спасатели начали третью фазу операции по эвакуации заблокированных в затопленной пещере подростков и их тренера, заявили в штабе операции. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Предполагается, что четверо оставшихся в затопленной пещере подростков и их тренер будут эвакуированы вместе. До этого каждая из фаз подразумевала эвакуацию четырех человек.

Второй этап операции завершился вечером 9 июля после того, как из пещеры был выведен восьмой ребенок.

12 подростков из состава футбольной команды и их тренер пропали в заповеднике «Понг Пха» 23 июня. Они оказались заблокированы в пещере из-за поднявшегося уровня воды, затопившей вход в нее. 2 июля спасатели обнаружили всех живыми, однако не смогли эвакуировать, аквалангисты доставляли им кислород в баллонах и пищу. Во время одной операции погиб один из спасателей. 8 июля из-за сокращения запасов кислорода и неудач с откачкой воды началась активная фаза спасательной операции. Подростков эвакуируют в аквалангах, которыми их предварительно научили пользоваться. Путь к выходу составляет почти пять километров по извилистым затопленным проходам. На его преодоление уходит несколько часов.