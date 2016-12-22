МИД назвал «старой доброй мантрой» слова Уильямсона о ситуации в Эймсбери

Министерство иностранных дел России прокомментировало заявление министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона об инциденте с отравлением двоих человек в британском Эймсбери. Сообщение МИДа опубликовано в Twitter.

В министерстве считают, что вместо того, чтобы делать громкие заявления о причастности России к этому инциденту, британским властям лучше стоит перейти к активной фазе расследования происшествия.

«Утверждение Гэвина Уильямсона о том, что Россия имеет какое-то отношение к смерти Дон Стерджес — это старая добрая мантра на тему «это сделали русские». Может быть вам стоит заняться чем-то новым? К примеру, перейти к надлежащему и тщательному расследованию случившегося?» — говорится в сообщении ведомства.

9 июля Гэвин Уильямсон, комментируя инцидент в Эймсбери, заявил, что Россия «совершила нападение на британской земле​». «Реальность в том, что Россия совершила атаку на британской земле, которая привела к смерти гражданина Британии. Думаю, что весь мир объединится с нами в осуждении этого», — сказал министр.

44-летняя Дон Стерджес и 45-летний Чарли Роули были найдены без сознания в Эймсбери 30 июня. Британские специалисты взяли у них анализы и выяснили, что оба были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок». Вечером 8 июля Стерджес скончалась в больнице, а Роули находится в критическом состоянии.