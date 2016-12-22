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АТОР сообщила об уходе агентов от «Натали Турс» из-за проблем с выплатами
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АТОР сообщила об уходе агентов от «Натали Турс» из-за проблем с выплатами
Бизнес, 13:57
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АТОР сообщила об уходе агентов от «Натали Турс» из-за проблем с выплатами

Турагенты уходят от оператора «Натали Турс» в связи с невыплатой компенсаций за аннулированные туры, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По данным АТОР, франчайзинговые агентства «Натали Турс» меняют вывески и уходят к конкурентам. В частности, они переходят к таким брендам, как Coral Travel, PEGAS Touristik, TUI, «Интурист».

Глава сети «ТБС» Рашад Мамедов рассказал ассоциации, что ему известно о двух случаях выплат. Агентствам из Москвы и Нижнего Новгорода вернули 800 тыс. руб. за тех туристов, которые уже находились на отдыхе и были вынуждены самостоятельно оплатить размещение в отелях. АТОР отмечает, что за аннулированные туры тех клиентов, которые еще не отправились на отдых, возвраты не получил ни один из турагентов.

При этом руководители агентских сетей сообщают, что «Натали Турс» продлил срок переподтверждения билетов на регулярных рейсах до вечера 10 июля.

​«Более половины туристов принимают решение докупать размещение через других туроператоров», — сообщил АТОР глава сети «Розовый Слон» Алексан Мкртчян.

На прошлой неделе президент туроператора «Натали Турс» Владимир Воробьев объявил об аннулировании всех подтвержденных туров. Проблема возникла с выполнением обязательств перед партнерами, после чего они веерно начали отключать «Натали Турс» от обслуживания. Также на ситуацию повлияла информация о долгах туроператора перед турецкими партнерами. Воробьев заявил, что он вместе с совладельцем «Натали Турс» Натальей Воробьевой готов продать до 100% компании. 5 июля компания сообщила, что приступила к выдаче компенсаций туристам по несостоявшимся поездкам.

По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), количество пострадавших туристов достигло 10 тыс. человек. Компания продала примерно 10 тыс. туров с вылетом до 1 октября на общую сумму $15 млн.

Теги: «Натали Турс» , турагенты
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