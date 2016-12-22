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Посольство призвало США исключить российские СМИ из списка иноагентов
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Посольство призвало США исключить российские СМИ из списка иноагентов
Политика, 07:45
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Посольство призвало США исключить российские СМИ из списка иноагентов

Посольство России в США призвало Вашингтон прекратить преследование российских СМИ и исключить их из списка иноагентов. Об этом говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

«Вашингтону не нравится, когда установленные им для других правила начинают применяться в отношении него самого. Госдеп недоволен, что только финансируемые из американского бюджета СМИ оказались в российском списке иностранных агентов», — заявили в посольстве.

По мнению дипломатов, эту ситуацию можно легко исправить. В посольстве считают, что главное условие для этого — прекращение преследования российских СМИ в США и исключение их из американского списка иноагентов.

Госдеп обвинил Москву в удушении свободы слова
Политика

При этом в дипмиссии добавили, что реакция Государственного департамента на возможные очередные законодательные ограничения его вмешательства во внутренние дела России вполне предсказуема. «Выделенные на продвижение американских интересов под прикрытием «либеральных» ценностей сотни миллионов долларов налогоплательщиков как-то надо осваивать», — подытожили дипломаты.

3 июля комитет Госдумы по информационной политике одобрил поправки в закон о СМИ — иностранных агентах. Согласно этим нововведениям, иностранным агентом на территории России может быть признано не только издание, но и журналист, готовящий для него материалы.

Спустя два дня Тверской суд Москвы оштрафовал «Радио Свобода» на 100 тыс. руб. за невыполнение закона об иноагентах. Вслед за этим Госдеп США обвинил российские власти в удушении свободы слова. 

«Радио Свобода» оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
Общество

В ноябре прошлого года Министерство юстиции США объявило компанию Reston Translator, транслирующую программы Sputnik на FM-частотах, иностранным агентом, и внесло ее в соответствующий реестр. При этом регистрации самого агентства Sputnik в качестве иноагента американские власти не потребовали.

Также в качестве иностранного агента была зарегистрирована компания T&R Productions LLC, которая занимается созданием и трансляцией программ телеканала RT America.

В ответ на это Госудума приняла поправки в закон об иноагентах, позволяющие признать агентами СМИ с иностранным финансированием. 5 декабря российский Минюст признал иностранными агентами девять СМИ - «Голос Америки», РСЕ/РС («Радио Свобода»), телеканал «Настоящее время», татаро-башкирская служба «Радио Свобода» (Azatliq Radiosi), «Сибирь. Реалии», «Idel. Реалии», «Фактограф», «Кавказ. Реалии» и «Крым. Реалии».

Теги: СМИ-иноагенты , Госдеп США , посольство России в США
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