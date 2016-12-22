Госдеп обвинил Москву в удушении свободы слова

Государственный департамент США заявил, что российские власти оказывают давление на независимые СМИ. Поводом для этого стало решение суда оштрафовать «Радио Свобода»

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«Российское правительство продолжает душить свободу прессы и независимые средства информации», - цитирует официального представителя Государственного департамента США Хизер Науэрт агентство Reuters. «Мы осуждаем выборочное давление на «Радио Свободы» и «Голос Америки» по закону об «иностранных агентах», - указала она.

«Соединенные Штаты призывают российской правительство выполнять свои обязательства и уважать соблюдение фундаментальных свобод, в том числе и свободу самовыражения», - добавила Науэрт.

Как стало известно вечером 5 июля, мировой судья судебного участка 423 по Тверскому району Москвы признал «Радио Свобода» виновным в непредставлении сведений организаций, выполняющей функции иностранного агента. Он оштрафовал радиостанцию на 100 тысяч рублей.

Юрист «Радио Свобода» объясняла позицию вещателя тем, что Минюст не разъяснил точный порядок заполнения требуемых документов. Когда же форма отчетности для СМИ-иноагентов была утверждена срок для подачи документов истек.

Президент медиакорпорации «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» Том Кент после вынесения решения суда заявил, что российские власти пытаются помешать работе вещателя. В комментарии для РБК он заявил, что применение закона о СМИ — иностранных агентах против медиакорпорации может привести к уголовному преследованию ее московского представительства и ее сотрудников в России и представлять серьезную угрозу их деятельности.Комитет Госдумы по информационной политике 3 июля одобрил поправки в закон о СМИ — иностранных агентах. Согласно этим поправкам, иностранным агентом может быть признано не только издание, но и журналист, готовящий для СМИ-иноагента материалы.