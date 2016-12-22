В МИДе назвали «грязной политической игрой» отравление в Эймсбери

Ситуация вокруг инцидента в британском городе Эймсбери является грязной политической игрой. Об этом заявила ​официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, трансляция которого велась на странице министерства в Facebook.

«Призываем британские правоохранительные органы не идти на поводу у грязной политической игры, которую затеяли определенные силы в Лондоне, и начать, наконец-то, взаимодействие с правоохранительными органами России», — заявила Захарова. «Мы искренне переживаем за пострадавших», — добавила она.

Об инциденте в Эймсбери, который находится недалеко от Солсбери, где в марте были отправлены Сергей и Юлия Скрипаль, стало известно 4 июля.​ Мужчину и женщину нашли без сознания и госпитализировали. После этого полиция заявила, что их отравили веществом «Новичок», как Скрипалей. Позднее полиция рассказала, что связи между отравлениями нет. Великобритания 5 июля уведомила Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) об инциденте в Эймсбери.

Отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии произошло в марте. Лондон сообщил, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», и заявил о причастности России к инциденту. В Москве отрицают все обвинения.