Маск предложил спасти детей из пещеры в Таиланде на крошечной субмарине

Бизнесмен, миллиардер и основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск рассказал, что застрявших в затопленной пещере подростков можно спасти на миниатюрной субмарине. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
По его словам, основная идея состоит в использовании «крошечной, детской» субмарины, корпусом которой станет труба для перекачки кислорода от ракеты Falcon. «Достаточно легкая, чтобы ее перенесли двое дайверов, достаточно маленькая, чтобы пройти через узкие щели. Экстремально прочная», — заявил Маск.
Ранее американский бизнесмен отправил в Таиланд инженеров основанных им компаний Space X и Boring Co. По словам Макса, подросткам можно помочь двумя способами — вывезти их на спасательной капсуле или построить трубу с воздушными шлюзами. Бизнесмен добавил, что второй вариант сложнее реализовать из-за рельефа пещеры.
Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей местных властей, из зоны рядом с пещерой эвакуируют людей. Представители полиции попросили всех, кто не участвует в спасении, отойти от входа в Кхао Луанг. По словам правоохранителей, это необходимо для спасательной операции. Агентство отмечает, что в ближайшие дни в регионе пройдут сильные дожди.
12 подростков из футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Позже их вещи и велосипеды нашли у входа в пещеру Кхао Луанг, которая находится в заповеднике «Понг Пха» в Таиланде. Она оказалась затоплена из-за ливней.
В ходе операции по спасению детей погиб водолаз-доброволец, которому не хватило кислорода на обратный путь из пещеры.