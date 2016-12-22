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Илон Маск предложил два способа спасти подростков из пещеры в Таиланде
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Илон Маск предложил два способа спасти подростков из пещеры в Таиланде
Общество, 16:47
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Илон Маск предложил два способа спасти подростков из пещеры в Таиланде

Американский бизнесмен, миллиардер и основатель Tesla и SpaсeX Илон Маск предложил два способа спасти заблокированных в затопленной пещере в Таиланде подростков. Их он описал в своем посте в Twitter.

«Немного хороших новостей от экспертов по пещерам в Таиланде. Обсуждаем с ними создание спасательной капсулы, которая была бы достаточно безопасна для использования. Кроме того, [обсуждается] монтаж трубы с воздушными шлюзами. [Со вторым вариантом] меньше шансов на успех из-за сложного рельефа, но было бы прекрасно, если бы он сработал», — написал Маск.

Сутками ранее, 6 июля, бизнесмен описал в своем твите, какой должна быть спасательная труба. Ее диаметр может составить 1 м или 70 см «для трудных участков», трубу предполагается наполнить воздухом под давлением. Ее Маск предложил сделать из нейлона. Трубу предлагается проложить на протяжении 5 км.

В тот же день Маск предложил тайским властям помощь в спасении заблокированной юношеской футбольной команды и их тренера в затопленной пещере, в частности, насосами, навигационным оборудованием и аккумуляторами.

Водолаз погиб при спасении подростков из затопленной пещеры в Таиланде
Общество

12 подростков из состава футбольной команды и их тренер пропали без вести 24 июня в заповеднике «Понг Пха» при посещении пещеры Кхао Луанг. После начала ливня вход в пещеру оказался заблокирован водой. В рамках спасательно-поисковой операции, к которой подключился спецназ ВМС Таиланда, всех пропавших удалось найти живыми 2 июля, однако вывести их из пещеры не удалось: от выхода их отделяет затопленная часть пещеры длиной в 5 км с извилистым рельефом. Ее водолазы преодолевали несколько часов.

Операция по спасению подростков в Таиланде. Фоторепортаж Еще 7 фото
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Спасатели начали передавать запертым подросткам и тренеру продукты и кислород в баллонах, так как воздух в замкнутом пространстве начал заканчиваться. В одной из таких операций погиб аквалангист-доброволец, ранее служивший в тайских ВМС: на обратном пути после транспортировки баллонов в пещеру ему не хватило воздуха. Параллельно продолжаются попытки пробурить скважины для их спасения и откачать воду. Но скважины пробурены лишь на глубину 400 м, когда блокированные находятся на глубине 600 м, а из-за сезона дождей откачать воду не получается. Еще одним вариантом спасения является самостоятельный выход детей в аквалангах, которыми их начали учить пользоваться.

Теги: Илон Маск , Таиланд , пещера , спасательная операция
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