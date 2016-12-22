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В Таиланде четырех спасенных из пещеры детей доставили в больницу
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В Таиланде четырех спасенных из пещеры детей доставили в больницу
Общество, 18:29
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В Таиланде четырех спасенных из пещеры детей доставили в больницу

Четырех из 12 детей, застрявших в затопленной пещере Тхам Луанг в Таиланде, вывели на поверхность и отправили в больницу города Чианграй. Об этом сообщает The Bangkok Post со ссылкой на Королевские ВМС Таиланда.

«Первые четыре мальчика выведены из затопленной пещеры Тхам Луанг в воскресенье вечером и немедленно доставлены в больницу для лечения», — говорится в сообщении. The Bangkok Post добавило, что еще двух мальчиков в настоящий момент также доставляют в медицинское учреждение.

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Ранее стало известно, что спасатели сумели эвакуировать из затопленной пещеры шестерых детей из 12, которые провели там более двух недель. Все дети входят в состав юношеской футбольной команды. Об их исчезновении в пещере Кхао Луанг на территории заповедника «Понг Пха» стало известно 24 июня. Сотрудники заповедника обнаружили у затопленного дождями входа в пещеру 11 велосипедов, мотоцикл, спортинвентарь и личные вещи.

Спустя два дня началась операция по их поискам, к которой был подключен спецназ ВМС Таиланда, а также дайверы из Франции, Великобритании и Нидерландов.

 

Теги: дети , спасение , Больница , эвакуация
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