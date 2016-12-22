В США заявили о желании сделать Россию своим союзником

Администрация президента США хочет наладить отношения с Россией, сделав ее своим союзником и торговым партнером. Об этом сообщила постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон в интервью CBS News.

«Мы хотели бы, чтобы Россия была союзником и торговым партнером. Однако сейчас против России действуют санкции, которые мы ввели за неприемлимые для нас действия и попытки внести раскол в НАТО. Я думаю, что президент Трамп призовет [президента России] Владимира Путина к изменению их [России] поведения», — отметила она.

Хатчисон добавила, что вести диалог с Путиным «необходимо». По ее словам, в организации есть Совет Россия-НАТО, в рамках которого проходят встречи российского посла и представителей стран-членов Североатлантического альянса.

Она также отметила, что организация проводит переговоры и на военном уровне, «чтобы не допустить эскалации враждебности».

16 июля в Хельсинки состоится встреча президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. По словам североамериканского лидера, он намерен обсудить с российским политиком ситуации на Украине и в Сирии, а также «поднять вопрос о вмешательстве России в выборы США».

В субботу стало известно, что предстоящая встреча вызывает опасения у некоторых членов НАТО, поскольку организацию не привлекли к подготовке переговоров и в альянсе не знают, к каким соглашениями могут прийти два лидера.



