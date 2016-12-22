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В ФРГ рассказали о волнении в НАТО из-за встречи Путина и Трампа
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В ФРГ рассказали о волнении в НАТО из-за встречи Путина и Трампа
Политика, 09:28
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В ФРГ рассказали о волнении в НАТО из-за встречи Путина и Трампа
Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа вызывают опасения у некоторых членов НАТО, заявил координатор ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер. По его словам, они не знают, о чем могут договориться два лидера
Владимир Путин и  Дональд Трамп 07 Июля 2017 (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Член правящего альянса во главе с Ангелой Меркель, координатор ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер заявил, что в НАТО обеспокоены предстоящими переговорами президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, сообщает Reuters.

По словам Байера, НАТО не было привлечено к подготовке к встрече и в Альянсе не знают, к каким соглашениями могут прийти два лидера в ходе личных переговоров.

​ «В альянсе есть большая обеспокоенность по поводу соглашений, которые могут заключить Трамп и Путин», — цитирует агентство слова Байера в интервью одному из изданий Funke Mediengruppe.

Политик также рассказал об опасениях, которые вызвала встреча Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном. «Ким пока дал только обещания. Мы не знаем, прекратил ли он обогащать уран. Только Трамп объявил саммит таким успешным», — заявил Бейер.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: НАТО в Европе , Владимир Путин , Дональд Трамп
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